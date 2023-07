Inceneratorët/ Bardhi-Nikollës: Ndërprit seancën plenare, sill Ramën në Kuvend për interpelancë me opozitën

10:45 20/07/2023

Edhe pse Konferenca e Kryetarëve nuk e miratoi kërkesën e opozitës për interpelancë dhe mocion me debat me kryeministrin Rama për çështjen e inceneratorëve, deputeti demokrat Gazement Bardhi kërkon që kryeministri të përballet në seancë plenare.

Gjatë fjalës së tij, Bardhi i ka kërkuar kryeparlamentares Nikolla që të ndërpresë seancën dhe të sjellë kryeministrin Rama në Kuvend për të zhvilluar interpelancën.

Gazment Bardhi: Nxirr gardën nga salla se nuk shoqëron garda deputetët e opozitës.

Lindita Nikolla: Garda të dalë jashtë.

Gazment Bardhi: Kalove 4 çështje për të cilat kërkuam për procedurë fjalën. Hodhe në votim për të shtuar edhe 4 pika të tjera pa korum. Nuk ke korum për t’i miratuar. Janë 135 deputetë, kanë votuar 69 deputetë the.

Lindita Nikolla: 80 veta ishin prezent dhe 69 votuan pro. Në momentin e votimit ishin 80.

Gazment Bardhi: E kuptoni se sa qeshrakë jeni. Ne jemi këtu numërojmë njëri-tjetrin. Kur ju falsifikoni rezultatin e votimit, imagjononi lekëve të buxhetit të shtetit çfarë ju bëni ju. Ju gënjeni për çdo gjë dhe mendoni se do të bëni seancë normale. Votove procesverbalin e seancës së shkuar. Kur kërkuam prezencën e kryemafiozit tuaj, na thatë që të bëjmë interpelancë dhe mocion me debat. Ke 2 kërkesa të opozitës, një që është interpelancë urgjente dhe një mocion me debat për atë që konsiderohet vjedhja e shekullit. E kuptoj që doni ta kaloni këtë vjedhje në heshtje, por ju nuk mund ta kaloni aferën e inceneratorëve pa debat dhe pa dhënë llogari Edi Rama. Ju kërkoj të ndërprisni seancën, të ftoni kryeministrin dhe jepni guxim dhe të vijë në seancë dhe t’i përgjigjet kërkesës së opozitës për interpelancë dhe mocionit me debat. Po bëhen gati 2 ministra të tjerë që t’i bëjnë shoqëri këtyre 2 të tjerëve në burg. Ka disa kohë që ju kërcënon se nëse ngrihet ndonjë zë në grupin tuaj, do të ju çojë në zgjedhje të parakoshme. Frika e Edi Ramës nuk mund të jetë frika e parlamentit. Rama të marrë guximin të dalë nga aty ku është fshehur. Ndërprisni seancën dhe ftoni kryeministrin. Zbato atë që the seancën e kalaur, sill kryeministrin në seancë./tvklan.al