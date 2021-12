Inceneratorët, Basha: I kemi denoncuar për vite me radhë, koha na dha të drejtë

11:23 16/12/2021

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka publikuar sot një deklaratë të bërë prej tij në vitin 2017 ku denonconte projektin e inceneratorëve dhe e quante atë korruptiv.

Në një postim në mediat sociale, Basha shkruan se PD e ka denoncuar këtë aferë dhe shton se koha u ka dhënë të drejtë. “Për vite me radhë Partia Demokratike ka denoncuar aferën mafioze të inceneratorëve, ndërsa zbatuesit e kësaj skeme e mbrojtën me çdo mjet e formë plaçkën 430 milionë euroshe me taksat e qytetarëve shqiptarë. Koha na dha të drejtë!

1/2 Për vite me radhë @pdshqiperi ka denoncuar aferën mafioze të inceneratorëve, ndërsa zbatuesit e kësaj skeme e mbrojtën me çdo mjet e formë plaçkën 430 milionë euroshe me taksat e qytetarëve shqiptarë. Koha na dha të drejtë! pic.twitter.com/pPN2YiRFnO — Lulzim Basha (@lulzimbasha_al) December 16, 2021

Lufta kundër korrupsionit është jetike për Shqipërinë dhe ne jemi të vendosur t’i japim fund pandëshkueshmërisë, sepse pa rezultate konkrete në luftën me këtë armik të mirëqenies së shqiptarëve, asgjë nuk mund të ndryshojë”, shkruan kreu i PD./tvklan.al