Inceneratorët/ Berisha: Do bëj gjithçka që ky popull të ngrihet në protesta

13:01 21/07/2023

Lidhur me çështjen e inceneratorëve, kryedemokrati Sali Berisha është shprehur se do të bëjë gjithçka që populli shqiptar të ngrihet në protesta.

Gjatë fjalës së tij në konferencë për mediat, kryetari i PD-së, Sali Berisha thotë se inceneratorët janë absolutisht një problem kryesor.

Sali Berisha: Duhet të theksoj se është në nderin e kësaj opozite që protestoi kundër Ballkanit të Hapur, një projekti ruso-serb, antishqiptar në radhë të parë. Një projekti që mbolli përçarje në rajon, përçarje të madhe. Atë, siç e dini ju, e kundërshtuam jo vetëm me deklarata, por edhe me protesta. Fakti që javën e kaluar ishte funerali i tij, edhe opozita ka një pjesë të kësaj merite. Lidhur me inceneratorët, janë absolutisht një problem kryesor, për të cilin do bëjmë gjithçka për të ngritur protesta të fuqishme. Nuk është hequr dorë, jo. Edi Rama nuk erdhi dje në debat, nuk erdhi dje në parlament. Ajo ishte një fyerje për çdo shqiptar, kështu që unë jo që nuk i përjashtoj, por do bëj gjithçka që ky popull të ngrihet në protesta./tvklan.al