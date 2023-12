Inceneratorët, Jorida Tabaku: Kur thashë që shteti u ngrit në këmbë për dy persona, nuk e mendoja se ishte kështu

23:49 11/12/2023

Jorida Tabaku ishte e ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan ku foli në lidhje me dosjen për inceneratorët.

Kujtojmë se ajo ka drejtuar Komisionin Hetimor për këtë çështje në parlament dhe theksoi se ia penguan punën për shkak të disa shkresave me të dhëna të ndryshme që kërkonin.

Po ashtu ajo theksoi se nuk e kishte menduar se kishte një përfshirje të tillë të të gjithë shtetit në funksion të dy personave që sot janë në kërkim.

“Informacioni që nuk e kemi pasur dhe nuk e kemi edhe sot e kësaj dite që është diçka e re janë komunikimet e pronarëve të kontratës së inceneratorit me zyrtarët në Bashkinë e Tiranës, në Ministrinë e Mjedisit, në Bashkinë e Elbasanit, një informacion që ka ardhur nga kompjuterët e kompanisë që ka marrë kontratën e incenerimit. Kur unë kam thënë atëherë në Komision Hetimor që gjithë shteti është ngritur në këmbë për t’i dhënë dy individëve me duar në xhepa 430 milionë euro, në fakt nuk e mendoja që kishte një përfshirje të tillë. Informacioni që ne po lexojmë sot që tregojnë se kontratat koncensionare janë shkruar në kompanitë private dhe i kanë shkuar gati, vendimi i Këshillit Bashkiak është shkruar në kompaninë private dhe i ka shkuar gati Erion Veliajt, tregon me të vërtetë ngritjen në këmbë të shtetit në funksion të dy individëve që sot janë në kërkim ndërkombëtar”, u shpreh Tabaku./tvklan.al