Inceneratorët, SPAK thërret të tjerë zyrtarë

Shpërndaje







09:41 31/10/2022

Prokuroria e Posaçme ka kryer një sërë veprimesh hetimore për sa i përket gjithë procedurës së ndjekur për koncesione. Gazetarja Glidona Daci raporton se janë thirrur dhe janë marrë deklarimet edhe të personave të tjerë. Janë vënë në pranga një sërë personash përsa i përket inceneratorit të Fierit dhe Elbasanit, persona që kanë firmosur procedurën koncensionare, ndërsa përsa i përket inceneratorit të Tiranës i vetmi që është paraqitur dhe ka dhënë shpjegim deri në këto momente, të paktën nga funksionarët e lartë shtetëror është sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, Engjëll Agaçi, ndërkohë që çështja vazhdon të jetë nën hetim nga ana e Prokurorisë së Posaçme.

Nga informacionet në rrugë jo zyrtare, gazetarja raporton se, thuhet se sa i përket inceneratorit të Elbasanit është drejt finalizimit. Dosja pritet që t’i drejtohet gjykatës, ndërkohë që për inceneratorin e Fierit dhe atë të Tiranës duke qenë se janë dy dosje më vete, vazhdojnë hetimet.

Për inceneratorin e Tiranës vazhdojnë hetimet sepse ka një sërë shkeljesh dhe mos dakortësishë duke qenë se nuk kanë filluar as punimet nga ana e kompanisë e cila ka fituar tenderin. Ndërkohë që Prokuroria e Posaçme ka firmosur urdhër arrestet për dy persona kyçë përsa i përket kësaj çështje, Klodjan Zoto dhe Stela Gugalli, ku në të tre koncensionet Klodian Zoto është personi që fshihet pas të gjitha kompanive të cilat janë marrë me ndërtimin e inceneratorit. Ndërkohë që dyshohet se vlera e abuzimit me fondet publike deri në këto momente ka arritur mbi 100 milion Euro përsa i përket këtij incineratori dhe vazhdojnë qytetarët akoma të paguajnë taksat për incenerimin e mbetjeve, ndërkohë që ende nuk është finalizuar ndërrtimi i inceneratorit dhe të fillojë nga puna.

Dy inceneratorët e tjerë vazhdojnë të jenë të bllokuar nga ana e Prokurorisë së Posaçme duke qenë se inceneratori i Elbasanit ishte vënë në punë vetëm dy herë, ndërsa përsa i përket Fierit, nuk është marrë përsipër nga ana e Bashkisë së Fierit inceneratori sepse nuk është bërë koalidimi i tij dhe nuk është bërë dhe dorëzimi.

Gazetarja thotë më tej se SPAK pritet që të thërrasë në dyert e saj zyrtarë të lartë të politikës dhe të gjithë personat të cilët kanë pasur informacione, kanë pasur dijeni, kanë kaluar në duar shkresa, dokumentacione përsa i përket procedurës se si është bërë koncensioni për inceneratorët, pasi prokuroria ka dyshime se janë kryer shkelje që nga nisja e procedurave, deri në përfundimin e tyre duke qenë se inceneratori i Tiranës nuk ka nisur ende të ndërtohet dhe jo më dorëzohet, siç është parashikuar në kontratë që të dorëzohet në Qershor të 2023. /tvklan.al