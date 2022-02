Tabaku: Rama, Ahmetaj, Gjiknuri thirren për të dëshmuar për inceneratorët

Shpërndaje







14:08 07/02/2022

Tabaku: Lefter Kokës ia çojmë kërkesën në burg

Kryeministri Rama, zv/kryeministri Ahmetaj, ish-ministri Gjiknuri, si dhe Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave Engjëll Agaçi do të dalin për të dëshmuar nga data 21-23 Shkurt përpara komisionit hetimor për inceneratorët të thirrur nga opozita.

“Dëshmitarët që do të thërriten javën e fundit nga 21-23 janë Edi Rama, Arben Ahmetaj, Damian Gjiknuri, Engjëll Agaçi”.

Në morinë e emrave që do të dalin përpara komisionit, pritet të jenë edhe kryebashkiakët e Tiranës, Fierit e Elbasanit, si dhe administratorët e inceneratorëve të shpallur në kërkim. Por dëshmisë nuk do t’i shpëtojë as ish-Ministri i Mjedisit Lefter Koka që po vuan dënimin në burg.

“Lefter Koka është përpara drejtësisë, ne do e dërgojmë shkresën, kemi 3 persona që janë në kërkim, që nuk dimë se ku do i dërgojmë shkresat, do ua çojmë administratorëve.”

Pas mbledhjes, në një konferencë për shtyp, kryetarja e komisionit hetimor, Jorida Tabaku tha se për çdo refuzim nga ana e institucioneve do të ngrihen padi penale.

“Institucionet kanë sjellë një përgjigje pa përgjigje. Rrugën e butë e kam përfunduar, do të nis paditë penale javën e ardhshme”

Tabaku u shpreh se Partia Demokratike do t’i shkojë deri në fund aferës së inceneratorëve, në të cilën sipas selisë blu taksapaguesve shqiptarë u janë vjedhur 430 milionë Euro.

Tv Klan