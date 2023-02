Inceneratori i Elbasanit, 10 të pandehurit mohojnë akuzat

19:41 14/02/2023

Kërkojnë pushim të çështjes ose shqyrtim të shkurtuar

10 të pandehurit në dosjen e inceneratorit të Elbasanit i kërkuan Gjykatës së Posaçme pushim të çështjes duke pretenduar pafajësi për akuzat e korrupsionit, shpërdorimit të detyrës dhe pastrimit të parave.

Në seancën paraprake që zgjati 5 orë, fillimisht ish-ministri Lefter Koka pas tij ish-deputeti, Alqi Bllako, ish-zyrtarët e tjerë të ministrisë dhe 3 biznesmenët Stela Gugallja, Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, kërkuan që çështja të pushohet ose përndryshe gjykim të shkurtuar.

Ndërsa SPAK i tha gjykatës se ish-ministri Lefter Koka, ish-deputeti Alqi Bllako dhe zyrtarët e komisionit të përzgjedhjes së kompanisë fituese kanë shpërdoruar detyrën në procedurat e koncensionit.

Gjithashtu, prokuroria pretendon se Koka është përfshirë në korrupsion dhe pastrim parash me kompanitë që kanë kryer punimet në incenerator. 3 biznesmenët Stela Gugallja, Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri sipas Prokurorisë së Posaçme kanë korruptuar zyrtarët me qëllim fitimin e koncensionit.

Në 21 shkurt, Gjykata e Posaçme do të dalë me vendim nëse do e kalojë në gjykim ose jo dosjen e inceneratorit të Elbasanit.

