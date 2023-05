Incidenti në Kolonjë, flet Erion Isaj: E turpshme! Shpresoj t’u dalë pija, unë pres rezultatin

10:38 14/05/2023

Kryetari i bashkisë së Kolonjës dhe njëherësh kandidati i mazhorancës për këto zgjedhje, Erion Isaj ka sqaruar me detaje ngjarjen e ndodhur mbrëmë në aksin rrugor Korçë-Ersekë.

Isaj u shpreh se disa makina i bllokuan rrugën, duke e cilësuar një ngjarje të turpshme që tregon se sa e nervozuar dhe e dëshpëruar është pala kundërshtare politike.

Personi që e ka grushtuar në fytyrë, theksoi ai është anëtar i KZAZ-së së koalicionit opozitar “Bashkë Fitojmë” në Kolonjë. Isaj tha se është i qetë në pritje të rezultatit dhe u bëri thirrje kolonjarëve të shprehin bindjen e tyre me votë masivisht.

-Zoti Isai çfarë ka ndodhur një natë përpaa?

Erion Isai: Shumë faleminderit për këtë vëmendjen, dhe së pari ftoj të gjithë qytetarët e Kolonjës të dalin masivisht në votime, të votojnë për kë të duan dhe si të duan. Është një ditë e bukur që ka të bëjë me ndryshimin e qytetit dhe i ftoj të ushtrojnë të drejtën e tyre. Më vjen turp në fakt që kjo vëmendje nuk vjen për shkak të ditës së zgjedhjeve si normalitet, por për një ngjarje që i ka ikur edhe koha dhe stili e moda dhe mbrëmë më është dukur sikur po xhirohej filmi i Kanan Tafilit me historira bllokime rrugësh, absurditete, banalitete që nuk i kanë hije të gjithë Shqipërisë.

E jo më Kolonjës që e ka treguar se dhunën e dënon me forcë të madhe, Kolonja për këtë rast ka një shprehje shumë të bukur “gjarprit kur i vjen ngordhja, del në rrugë” edhe më vjen keq për të gjithë incidentin e ndodhur. Gjëja që më vjen keq është që kur të kërkohet në Google Kolonjë do dalë dhe kjo ngjarja e shëmtuar, përveç figurave dhe historive të bukura që Kolonja shfaq. Nuk dua të bëhem as i viktimizuar apo i dhunuar, por ngjarja ka qenë e turpshme për sa kohë gara ka qenë qytetare, ne kemi bërë një garë shumë të bukur si PS dhe rezultati do ta tregojë. Nervoziteti tregon panik, kështuqë kush ka treguar panik edhe në intervistën e pak minutave më parë, një histori banale. Shpresoj t’ju dalë rakia shpejt dhe të tregojnë se sa të mjerë janë.

-Nga sa persona jeni dhunuar zoti Isaj?

Erion Isaj: Ishte një ngjarje që ndodhi në mes të rrugës nacionale, e bllokuar fizikisht me makina. Personi që arrita të identifikoj dhe ushtroi goditjen është anëtar i KZAZ-së së BF-së në Kolonjë.

-Ju a keni pasur kontakt dje me banorët e fshatit Qafëzezë?

Erion Isaj: Kam pasur kontakt me zonjën e lokalit që më ftoi të pinim një kafe, ku qëndruam shumë pak minuta dhe takuam shumë njerëz atje. Unë kam të drejtë të konsumoj kafe, kohë me të gjithë njerëzit që unë e mendoj të arsyeshme. Kam qenë me mikun tim aktor dje në makinë dhe me miqtë e mi patjetër, stafi im tregoi qytetari të jashtëzakonshme duke mos bërë asnjë veprim. Kandidatin e koalicionit nuk e kisha njohur, e pashë dje të shpërfytyruar, o do ketë qenë i dehur ose i dëshpëruar. Uroj t’i dalë pija shpejt, ngushëllime për të…Realisht më vjen turp, sinqerisht më vjen turp, janë forma që u ka ikur koha, është e turpshme. Jemi familjarë, jemi njerëz të kulturuar, kemi një profesion. Është doktor dhe për këtë më vjen keq që ka qenë në krye të çetës së Kanan Tafilit.

-Ju e keni bërë denoncimin, cili është apeli juaj?

Erion Veliaj: Nuk kam asnjë apel, drejtësia është e reformuar kështuqë s’kam asnjë merak. Nuk ndihem as i dhunuar as i barbarizuar në këtë rast, ndihem i qetë. Ftoj të gjithë qytetarët ta shprehin bindjen dhe vullnetin e tyre, unë jam i qetë të pres rezultatin./tvklan.al