Incidenti në Turin e Francës: Oss thyen qafën, fansi rrëzohet. Me fraktura edhe Gogl

21:20 08/07/2022

Konkurrenca është mjaft e fortë në Turin e Francës mes garuesve dhe incidentet janë të pashmangshme.

Çiklisti Daniel Oss pësoi një dëmtim serioz pasi u përplas me një fans e më pas ra në kalldrëm në një aksident të frikshëm në etapën e pestë në garën më të famshme çiklistike të botës.

Në mënyrë të pabesueshme, italiani e përfundoi etapën, e më pas skanimi tregoi se kishte pësuar frakturë në një vertebër në qafë.

Daniel Oss suffered this horrible crash yesterday and still managed to finish the stage. But his team has since said he is out of #TdF2022 after “additional examinations revealed a fracture of a cervical vertebra requiring immobilisation for a few weeks”. pic.twitter.com/Xv9SpCWj52