Indeksi i Qytetit të Lumtur për cilësinë e jetës ka bërë raportin e saj më të fundit, duke nxjerrë “fituese” Kopenhagen.

Vendi i dytë u rezervua për Zurich dhe i treti Singapori, të cilat morën fituan çmimin si qytetet gold për nga lumturia.

Qytetet “silver” kryesoheshin nga Leuven, Lyon dhe San Diego.

Kopenhageni shënoi 1039 pikë, duke dalë kështu kryesuese si qyteti më i lumtur. Arsyeja e këtij “triumfi” vlerësohet për shkak të demokracisë aktive dhe pjesëmarrëse, pëshkushtimit ndaj arsimit dhe inovacionit. Edhe në indeksin e vitit 2024, kryesuesja ishte Danimarka por me Aarhus.

Sakaq, Shqipëria e ndonjë prej qyteteve të saj nuk ishin të rreshtuara asgjëkundi në këtë listë, as në atë gold e as në silver. E njëjta gjë vlen dhe për vitin e kaluar. Arsyeja përse nuk jepet ndonjë e dhënë për Shqipërinë, ndoshta vjen se vendi ynë nuk ka të dhëna standarte e të detajuara për cilësinë e jetës. Fakti që nuk jemi të radhitur në këtë indeks, nuk do të thotë domosdoshmërisht se s’jemi aspak të lumtur!

Pjesë e listës ama ishte Greqia, kryeqyteti i së cilës u radhit e 183-ta.

/tvklan.al