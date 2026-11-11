11 nëntor 2026– Ndotja e ajrit në kryeqytetin e Indisë, New Delhi, ka arritur nivele alarmante gjatë kësaj jave, duke kaluar me më shumë se 66 herë kufirin ditor të rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) për grimcat e rrezikshme PM2.5.
Situata është përkeqësuar pas festimeve të festivalit Diwali, ndërsa sistemi zyrtar i monitorimit ka shfaqur boshllëqe në regjistrimin e të dhënave, raportojnë mediat vendase.
Sipas gazetës “The Indian Express”, nga 59 stacionet e monitorimit të cilësisë së ajrit në New Delhi, 45 prej tyre nuk kanë regjistruar të dhëna orare për të paktën një prej ndotësve. Kjo ka ndodhur në një kohë kur përqendrimi i ndotjes u rrit ndjeshëm pas festimeve të së dielës.
Bordi Qendror i Kontrollit të Ndotjes në Indi (CPCB) shpjegoi se sistemi automatik i monitorimit nuk regjistron vlerat e grimcave të imëta kur ato kalojnë kufirin teknik prej 1.000 mikrogramësh për metër kub. Për rrjedhojë, këto matje nuk përfshihen as në përllogaritjen e mesatares ditore.
Autoritetet kanë bërë të ditur se po shqyrtojnë mundësinë e ndryshimit të mënyrës së përpunimit të të dhënave, në mënyrë që të përfshihen edhe vlerat që tejkalojnë kapacitetet fillestare të sistemit.
Sipas raportimeve, në zonën Punjabi Bagh të Delhit, përqendrimi i grimcave PM2.5 arriti në 993 mikrogramë për metër kub në orët e para të së hënës.
Kjo shifër është 66.2 herë më e lartë se kufiri ditor prej 15 mikrogramësh për metër kub i rekomanduar nga OBSH-ja. Megjithatë, bëhet fjalë për një matje të përqendrimit në një moment të caktuar, e krahasuar me udhëzimin për një periudhë 24-orëshe.
Ndërkohë, të dhënat e Komitetit të Kontrollit të Ndotjes në Delhi treguan se në disa stacione nivelet e grimcave arritën deri në 5.000 mikrogramë për metër kub.
Situata është po aq shqetësuese edhe në Pakistanin fqinj. Lahore u rendit të hënën si qyteti i madh me ajrin më të ndotur në botë, duke regjistruar 647 pikë në Indeksin e Cilësisë së Ajrit, sipas gazetës “Dawn”.
Një ndër faktorët që ka ndikuar në përhapjen e smogut në rajonin e Punjabit janë edhe djegiet e mbetjeve bujqësore. Të dhënat satelitore kanë evidentuar 16.714 raste të mundshme të djegies së tyre gjatë periudhës 1 tetor – 9 nëntor.
Ndotja e rëndë ka ndikuar edhe në aktivitetet sportive. Bordi i Kriketit të Pakistanit vendosi të zhvendosë në Rawalpindi ndeshjen kundër Sri Lankës, e planifikuar të zhvillohej në Lahore nga 17 deri më 21 nëntor, për shkak të kushteve të rrezikshme të ajrit.
/tvklan.al