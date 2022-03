Infantino prezanton “Vullnetarët e Katarit”

00:20 23/03/2022

Presidenti i institucionit numër 1 të futbollit botëror tregon emocionet për nismën, ndërsa Doha përgatitet për Kupën e Botës.

Programi zyrtar i vullnetarëve për Katar 2022 u prezantua nga presidenti i FIFA-s Gianni Infantino, gjatë një eventi në Doha ditën e hënë.

Programi ka për synim që të rekrutojë mbi 20 mijë persona anembanë botës, për të ndihmuar në mbajtjen e eventit, i cili zhvillohet në muajt Nëntor dhe Dhjetor.

Pas një performance të balerinëve, kreu i qeverisë së futbollit botërore iu drejtua 3500 aplikantëve të parë për vullnetarë.

“Ju jeni 3500, por në nisje të Kupës së Botës do të shkoni në total 20 mijë vullnetarë. Ju falënderoj! Dhe falë jush, ne mund t’i tregojmë botës se Katari, e gjithë Lindja e Mesme, e gjithë bota arabe po mirëpret botën për një eksperiencë të pabesueshme këtu në Nëntor dhe Dhjetor. Ky është misioni i FIFA-s, ta bëjë botën bashkë. Ky do jetë një event plot me emocione dhe gëzim.”

Kjo është Kupa e Parë e Botës që do të zhvillohet në Lindjen e Mesme. Eventi më i rëndësishëm i futbollit botëror nis më 21 Nëntor.

