Inflacion rekord në Qershor, 7.4%

14:40 08/07/2022

INSTAT: Shtrenjtohen vajrat, buka, djathi, veza dhe zarzavatet

Shtrenjtimi i mallrave të shportës ka sjellë një rritje tjetër të inflacionit për muajin Qershor duke tejkaluar shifrat e para 20 viteve.

Sipas publikimit të fundit të INSTAT ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Qershor 2022 është 7,4 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 1,6 %. Inflacioni u rrit edhe në krahasim me Majin që ishte, 6.7%, ndërsa është dyfishuar në krahasim me Janarin e këtij viti kur inflacioni ishte 3,7%.

Krahasuar me muajin Qershor 2021, rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin “Transporti” me gati 27%, pasuar nga grupet “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 12,6%.

Brenda grupit të ushqimeve çmimet e nëngrupit “vajra dhe yndyrna” u rritën me më shumë se 30%, pasuar nga nëngrupet “bukë dhe drithëra” me 19%, “qumësht, djathë dhe vezë” me 18,5%, “sheqer, reçel, mjaltë, çokollata dhe ëmbëlsira” me mbi 14%, “zarzavate, përfshirë patatet” me 10%, “mish” me 9%, “peshk” 8,6%.

Çmimet kanë pësuar luhatje jo vetëm në krahasim me një vit më parë por edhe në krahasim me Majin e këtij viti. Krahasuar me muajin Maj të këtij viti, për shkak se dolën në treg prodhimet vendase të sezonit ka një ulje te çmimet e grupit “Ushqime dhe pije joalkoolike” 1,4 %, pasuar nga grupet “Argëtim dhe kulturë” me 1,3%.

Por nga ana tjetër, çmimet e grupit “Transporti” u rritën me 4,5% në Qershor në krahasim me muajin Maj për shkak të rritjes së çmimit të karburanteve. Gjatë Qershorit është regjistruar edhe niveli më i lartë i naftës 265 Lekë litri. Rritja e inflacionit po vë në vështirësi familjet shqiptare duke u përkeqësuar më tej financat sepse për të blerë të njëjtën sasi produktesh duhet të shpenzojnë më shumë para.

