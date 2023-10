Inflacioni në Shqipëri, 4.9%. Çmimet u rritën njësoj sa në BE

16:58 18/10/2023

Çmimet në Shqipëri përgjatë muajit Shtator u rritën me të njëjtin nivelin sa në BE.

Të dhënat e INSTAT tregojnë se inflacioni në vend i matur sipas metodologjisë së EUROSTAT rezulton 4.9%.

Por ndërsa në BE me zbutjen e efekteve të luftës Rusi-Ukrainë çmimet janë ngadalësuar nga muaji në muaj, në Shqipëri këtë herë po ndodh e kundërta.

Në Shtator ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit shënoi rritje me 0.2% në krahasim me muajin Gusht.

Rritja më e madhe e çmimeve vërehet tek ushqimet me 8.4%, pasuar nga argëtimi dhe kultura me 7% si dhe mobilim, pajisje shtëpie me 5.5%

Në vendet e BE rritjen më të madhe të çmimeve e pati Hungaria dhe Rumania, ndërsa inflacioni ishte thuajse zero në Holandë dhe më pak se 1% në Danimarkë dhe Belgjikë.

