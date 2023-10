Inflacioni rritet lehtë

Shpërndaje







17:34 09/10/2023

Ndikuan çmimet e ushqimeve, qiratë dhe karburantet

Çmimet e konsumit në Shqipëri janë rritur lehtë këtë shtator pas 10 muajsh vetëm në rënie. Sipas INSTAT, në muajin e tetë të vitit, ritmi i rritjes së çmimeve ishte 4.1%, nga 4% që ishte në muajin gusht. Inflacioni është ndikuar kryesisht nga çmimet e ushqimeve, qirave, ujit, karburanteve dhe energjisë.

Ushqimet vazhdojnë të kenë shtrenjtimin më të madh me 7.9%, pasuar nga mobiljet dhe pajiset e shtëpisë me 5.4%, argëtimi dhe kultura me 4.9%, ndërsa hotelet, kafenetë e restorantet me 4.7%. Tek ushqimet, rritjen më të madhe të çmimeve e kanë pësuar zarzavatet me 24%, pasuar nga mishi, qumështi, djathi, veza, frutat si dhe peshku.

Megjithatë në krahasim me vjet, inflacioni mbetet ndjeshëm më i ulët. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në shtatorin e vitit të kaluar ishte 8,1 %.

Tv Klan