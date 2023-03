Inflacioni u ul në 7.1%, ushqimet u shtrenjtuan

17:19 08/03/2023

INSTAT: Në krahasim me vitin e shkuar, produktet e bulmetit u rritën me 28%

Një tjetër ulje e lehtë e inflacionit është shënuar për Shkurtin e këtij viti. Sipas publikimit të INSTAT inflacioni zbriti në 7.1% nga 7.2% që ishte në Janar.

Sipas publikimit të INSTAT, pavarësisht se ka një frenim të inflacionit, çmimet mbeten të larta karahasuar me të njejtën periudhë të një viti më parë.

Rritja më e madhe e çmimeve në krahasim me Shkurtin e 2022, mbetet te grupi “Ushqime dhe pije joalkoolike”, të cilat u rritën me 13,5 %, pasuar nga grupet “Mobilje, pajisje shtëpie” me 6,9 %, “Hotele, kafene dhe restorante” me 5,5 %, ndërkohë që rritje çmime janë shënuar edhe tek grupet e tjera “Veshje dhe këpucë”, argëtim apo qiratë e banesave.

Brenda grupit të ushqimeve, çmimet e nëngrupit “qumësht, djathë dhe vezë” u rritën me me vlerën më të lartë 28 %, pasuar nga nëngrupet “vajra dhe yndyrna” me mbi 17,4 %, “peshk” me 16,3 %, “bukë dhe drithra” me 15,2 % etj.

Ajo që vihet re është se çmimet e ushqimeve pësuan rritje edhe në krahasim me muajin Janar. Ushqimet për muajin Shkurt u rritën me 3.3% në krahasim me Janarin, ndërkohë që transporti, për shkak të uljes së çmimit të naftës, u ul me 2.8%.

