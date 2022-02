Iniciativa për rrjetin rajonal të gazit dhe energjisë

13:59 09/02/2022

Kryeministri bullgar në Beograd për nxitjen e prodhimit të energjisë

Kryeministri bullgar Kiril Petkov u tha zyrtarëve serbë se ndërtimi i një interkonjeksioni të gazit në Dimitrovgrad, afër kufirit mes te dy shteteve, do të siguronte furnizime të mjaftueshme me gaz natyror dhe do te sillte diversifikimin e burimeve energjitike. Aktualisht prioritet për Serbinë e Bullgarinë momentin përbën lidhja nëpërmjet Greqisë për t’u mundesuar aksesi i drejtpërdrejtë në gazin e lëngshëm.

Në takimet mes zyrtarëve bullgarë dhe atyre serbë u vu në dukje se ka potencial të madh për një treg të bashkuar të gazit natyror që në koordinim me Maqedoninë e Veriut, Greqinë, Serbinë dhe Rumaninë. Projekti i tubacionit të gazit natyror i quajtur “Rrjedha Ballkanike”, i cili transporton gazin nga Turqia përmes Bullgarisë dhe Serbisë në Europën Qendrore, u konsiderua “thelbësisht i rëndësishëm” për bashkëpunimin dhe zhvillimin e rajonit sepse një treg të përbashkët energjie që do të sillte konkurrencë më të madhe ekonomike.

Bashkëbiseduesit u shprehën se përfundimi i ndërtimit të interkonjektorit ndërmjet Serbisë, Bullgarisë dhe Greqisë do të kontribuojë për stabilitet edhe më të madh dhe siguri energjetike në rajon. Serbia kërkoi nga Bullgaria që te nxisë përparimin në rrugën europiane të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë.

