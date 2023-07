Iniesta merr ofertë nga Inter Miami

22:40 05/07/2023

Mund të bashkohet me Messin e Busquets

Andres Iniesta mund të luajë për Inter Majemin. Sipas Radio Kataluanjas, skuadra amerikane i ka bërë një ofertë 39-vjeçarit, i cili e mbylli aventurën pak ditë më parë me Visel Koben në Japoni.

Nëse Iniesta pranon, do të bashkohet me Lionel Mesin dhe Serxhi Buskets me të cilët ka luajtur për shumë vite te Barcelona.

Tv Klan