Davide Pecorelli, italiani i cili inskenoi vdekjen e tij në Pukë në vitin 2021, u ekstradua ditën e sotme nga Italia drejt Shqipërisë.

Ai u mor në dorëzim në Rinas nga Forcat Operacionale të Burgjeve dhe do të dërgohet në institucionin ku do të vuajë dënimin me burg.

Ai është dënuar me 4 vite burg në mungesë nga Gjykata e Shkodrës në Prill të vitit 2024. Ndërsa vendimi për ekstradimin e tij u mor nga autoritetet italiane në Mars të këtij viti.

Në Janar të 2021-shit, në një fshat të Pukës, Pecorelli dogji makinën e marrë me qira dhe brenda saj kishte futur disa mbetje skeletore.

Për 9 muaj, autoritetet italiane dhe ato shqiptare e konsideruan të zhdukur biznesmenin, deri sa ky i fundit u lokalizua në ishullin Montecristo.

Pas ndalimit të tij, Pecorelli deklaroi se plani për të inskenuar vdekjen e tij ishte thurur për t’iu shmangur borxheve të shumta që kishte./tvklan.al