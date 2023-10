Instagram dhe Facebook pa reklama?

Shpërndaje







16:17 30/10/2023

Kompania Meta po shqyrton një vendim të tillë kundrejt një pagese mujore

Reklamat që dalin në Instagram dhe Facebook mund të jenë të bezdishme për përdoruesit po falë një plani të ri të kompanisë Meta diçka e tillë do të ndryshojë.

Kompania do t’u mundësojë përdoruesve në Evropë një pakete abonimi për të përdorur Facebook dhe Instagram pa reklama në përputhje me rregullat e Bashkimit Evropian.

Paketat mujore të abonimit për përdoruesit në BE, do të kushtojnë 9,99 euro për përdoruesit e internetit, ndërsa përdoruesit e I-phone dhe Android do të duhet të paguajnë 12,99 euro në muaj.

Rregulloret e BE-së po pengojnë përpjekjet e Metas për të personalizuar reklamat për përdoruesit pa pëlqimin e tyre dhe të dëmtojnë burimin kryesor të të ardhurave për këtë kompani.

Në fillim të këtij viti kompania Meta u gjobit me 390 milionë euro për shkelje të privatësisë. Komisioni irlandez për Mbrojtjen e të Dhënave ndaloi kompaninë që të detyrojë përdoruesit evropianë, të pranojnë reklama të personalizuara bazuar në aktivitetin e tyre në internet.

Më parë, kompania Meta mbështetej në marrjen e pëlqimit të përdoruesve për të përpunuar të dhënat e tyre e për t’u ofruar atyre reklama të personalizuara. Me hyrjen në fuqi të rregullave të privatësisë së 27 vendeve të BE-së, të njohura si Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave, kompania ndryshoi bazën ligjore mbi të cilën përpunonte të dhënat e përdoruesve duke shtuar një klauzolë tek kushtet e shërbimit për reklamat, çka efektivisht i detyronte përdoruesit të binin dakord që të dhënat e tyre të mund të përdoreshin.

Klan News