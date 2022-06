Instagram e zgjidhi problemin e InstaStory në iOS me një përditësim

18:34 15/06/2022

Instagram Story ka shfaqur probleme prej disa orësh për përdoruesit e iOS të cilët nuk mund të shihnin postime të reja të personave që ndjekin, pasi duhet të rishihnin të mëparshmet derisa të arrinin tek të më të fundit. Por Instagram ka njoftuar se ka mundur të zgjidhë problemin me anë të një përditësimi të ri.

New iOS update out now fixes the repeat stories bug. https://t.co/HbHCikuwW2 pic.twitter.com/o4bzyvxVmY