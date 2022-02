“Instagram” na surprizon me risinë e radhës!

Shpërndaje







10:20 12/02/2022

Instagram po prezanton një skedë “Aktiviteti juaj” që lejon përdoruesit të shohin dhe menaxhojnë aktivitetin e tyre në aplikacion. Kompania filloi testimin e funksionit në fund të vitit të kaluar dhe tani po e shpërndan atë për të gjithë përdoruesit në mbarë botën.

Skeda e re i lejon përdoruesit të fshijnë në masë përmbajtjen dhe ndërveprimet e tyre. Kjo përfshin postime, histori, komente, pëlqime apo dhe reagime. Përdoruesit do të jenë gjithashtu në gjendje të renditin dhe filtrojnë përmbajtjen dhe ndërveprimet e tyre sipas datës dhe të kërkojnë për komentet, pëlqimet dhe përgjigjet e historive të kaluara nga diapazoni specifik datash.

Ju gjithashtu mund të gjeni përmbajtjet që keni fshirë ose arkivuar së fundmi, të shikoni historinë tuaj të kërkimit dhe sasinë e kohës që keni shpenzuar në platformë.

Instagram gjithashtu po shpërndan funksionin e tij “Kontrolli i sigurisë” për të gjithë në mbarë botën. Kompania filloi testimin e funksionit verën e kaluar për njerëzit, llogaritë e të cilëve mund të jenë hakuar. Kontrolli i sigurisë i udhëzon përdoruesit përmes hapave të nevojshëm për të siguruar llogaritë e tyre. Mund të kontrolloni aktivitetin e identifikimit, të rishikoni informacionin e profilit, të konfirmoni llogaritë që ndajnë informacionin e identifikimit dhe gjithashtu të përditësoni informacionin e rikuperimit të llogarisë suaj, si numrin e telefonit ose adresën e emailit.

Kompania zbuloi gjithashtu se po teston një mënyrë që përdoruesit të kërkojnë nga miqtë e tyre të konfirmojnë identitetin e tyre në mënyrë që të rifitojnë aksesin në llogaritë e tyre. Funksioni funksionon duke futur fillimisht një fjalëkalim të mëparshëm që keni përdorur për të hyrë në llogarinë tuaj. Më pas, do t’ju duhet të zgjidhni dy miq në Instagram që mund të konfirmojnë identitetin tuaj.

Kur dërgoni një kërkesë për ndihmë, përdoruesit do të duhet të përgjigjen brenda 24 orëve. Nëse të dy miqtë konfirmojnë identitetin tuaj brenda 24 orëve, do të mund të krijoni një fjalëkalim të ri. Nëse nuk e bëjnë, ju keni një mundësi tjetër për të zgjedhur dy miq të ndryshëm. Instagram thotë se së shpejti do të ketë më shumë për të ndarë rreth kësaj veçorie./tvklan.al