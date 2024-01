INSTAT: Censi, të dhënat publikohen në qershor

15:08 16/01/2024

Dhuli: Jemi në fazë përpunimi. Ka patur qytetarë që kanë refuzuar Censin

Të dhënat përfundimtare të CENSIT të banesave dhe popullsisë do të publikohen në Qershor të këtij viti sipas Drejtoreshës së INSTAT, Elsa Dhuli. Aktualisht po bëhet përpunimi i këtyre të dhënave ku me pas do jepen informacione lidhur me demografinë, ekonominë, arsimin apo shëndetësinë.

“Grumbullimi i të dhënave ka përfundur në Dhjetor të viti të kaluar, pra kemi grumbulluar të dhënat bazuar në procesin kryesor që ishte fushtat e grumbullimit për censin dhe po ashtu ka përfunduar grumbullimi i të dhënave për anketën pas Censit. Tani jemi në fazën e pastrimit të databazës. Do vijojmë më tej me fazën e përpunimit të informacionit të mbledhur dhe më pas do të kalojmë tek përgatitja e materialit shkrimor, një analizë e cila do të jetë informuese për publikimin. Qershori është periudha më e afërt e publikimit të tyre.”

Lidhur me rastet e qytetarëve që kanë refuzuar të jenë pjesë e procesit, Drejtoresha e INSTAT dha ketë përgjigje.

“Kemi pasur raste të refuzimeve të cilat krahasuar me vitet më para ka qenë në nivele shumë minimaliste. Lidhur me procesin e gjobave ne duhet të mbyllim procesin, ta analizojmë dhe pastaj të fillojmë me procese të mëtejme.”

Ndërsa sa i përket disa shifrave të publikuara në portale të ndryshme, Dhuli u shpreh se janë të pavërteta, pasi rezultatet e CENSIT të banesave dhe popullsisë do te publikohen pas 6 muajsh.

“Ky informacion jo vetëm që nuk është i saktë pasi këtë informacion as unë vetë që jam drejtuese e këtij procesi nuk e did he nu ka si të dalë nga burime të brendshme të INSTAT.”

Në CENSIN e banesave dhe popullsisë që nisi më 18 Shtator te 2023 dhe zgjati 6 javë u angazhuan në terren mbi 7,500 anketues. Ky ishte Censi i 12-të, që kur Shqipëria u shpall shtet i pavarur.

