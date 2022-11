Unrecognizable supermarket aisle as background







INSTAT: Inflacioni për Tetorin 8.3%

Shpërndaje







15:14 08/11/2022

Çmimi i qumështit, djathit dhe vezës u rrit me 24,3 %, bukë dhe drithëra me 17,1%

Familjet shqiptare prej marsit të këtij viti po përballen me rritje të pandalshme të çmimeve. Sipas publikimit të fundit të INSTAT ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Tetor është 8,3 % duke vënë një tjetër rekord në 24 vitet e fundit, ndërkohë që një vit më parë inflacioni ishte 2,4 %.

Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Tetor 2022, krahasuar me Shtator 2022 është 0,4 %.

Sipas këtij raporti, krahasuar me muajin Tetor 2021, rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin “Transporti” me 16,9 %, pasuar nga grupet “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 14,6 %, “Mobilje, pajisje shtëpie” me 6,5 %, “Hotele, kafene dhe restorante” me 6,1 %.

Brenda grupit të ushqimeve çmimet e nëngrupit “vajra dhe yndyrna” kanë pësuar rritjen më të madhe me 27,4 % krahasuar me një vit më parë, pasuar nga nëngrupet “qumësht, djathë dhe vezë” me 24,3 %.

Po ashtu një rritje të ndjeshme të çmimit ka pësuar buka dhe drithrat me 17 %, “peshku” me mbi 15 %, “sheqer, çokollata dhe ëmbëlsira” me 14,7 %. Sipas INSTAT edhe produktet e “mishit” u rritën me 12,4 % në krahasim me Tetorin e vitit të shkuar si dhe të gjitha llojet e “zarzavateve kanë çmime 11,8 % më të lartë. Rritje e produkteve bazë të shportës po vë në vështirësi buxhetet familjare, ku rreth 50% e të ardhurave i shpenzojë për konsum.

NDRYSHIMI VJETOR I ÇMIMEVE

“Transporti” 16,9 %

“Ushqime dhe pije joalkoolike” 14,6 %

“Mobilje, pajisje shtëpie” 6,5 %

“Kafene dhe restorante” 6,1 %

“Veshje dhe këpucë” 3,0 %

RRITJA E ÇMIMEVE TË USHQIMEVE

“Vajra dhe yndyrna” 27,4 %

“Qumësht, djathë dhe vezë” 24,3 %

“Bukë dhe drithra” 17,1 %

“Peshk” 15,3 %

“Sheqer, çokollata dhe mbëlsira” 14,7 %

“Mish” 12,4 %

“Zarzavate” 11,8 %

Klan News