INSTAT: Paga mesatare ulet me 0.5%

11:14 16/12/2021

Më të mirëpaguarit menaxherët dhe punonjësit në sektorin e sigurimit

Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar, gjatë tremujorit të tretë 2021 është 56.435 lekë, duke u rritur me 6,9%, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar. Ndërkohë që në krahasim me tre mujorin e dytë të këtij viti ka pësuar ulje me 0.5% pasi ishte 56.710 lekë.

Për një të punësuar në sektorin e aktiviteteve financiare dhe të sigurimit paga mesatare mujore bruto është 92,5% më e lartë sesa mesatarja në nivel kombëtar, ndërsa në grup-aktivitetin e bujqësi, pyje dhe peshkim është 36,9% më e ulët.

Krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar, paga mesatare bruto për grupaktivitetin e tregtisë; transportit; aktivitetet e akomodimit dhe shërbimit ushqimor, ka rritjen më të madhe prej 11,4%, ndërsa rritjen më të vogël e ka aktiviteti i ndërtimit prej 3,8%.

Sipas INSTAT për muajit Shtator-Nëntor, paga mesatare mujore bruto, për një të punësuar në grup-profesionin e menaxherëve është 70% më e lartë sesa mesatarja në nivel kombëtar, ndërsa në grupin e Punëtorëve është 37,8% më e ulët.

Krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar, paga për grup-profesionin e punëtorëve ka rritjen më të madhe prej 10,1%, kjo lidhet edhe me detyrimin e rritjes së pagës minimale në 30 mijë lekë ndërsa për grup-profesionin e Forcave të Armatosura ka një rritje më të vogël, prej 1,9%.

