INSTAT: Punësimi u rrit me 2,1% në 2020- 2021

17:51 12/03/2022

62,1 përqind e popullsisë ka një vend pune

Edhe pse një vit pandemik, 2021 ka regjistruar rritje të punësimit në Shqipëri.

Sipas Institutit të Statistikave, në 3 mujorin e 4 të 2021rezultojnë të punësuar 62,1 % e popullsisë 15-64 vjeç. Ekspertët thonë se numri i të punësuarve u rrit me 2,1 %, krahasuar me 3mujorin e katërt të vitit 2020. Punësimi për burrat është rritur më pak se për gratë, por me një diferencë të ngushtë.

Ekspertet thonë se përgjatë 2021 punësimi u rrit me 7,5 % në sektorin e industrisë, me 7,2 % në sektorin e shërbimeve, por bujqesia pësoi një rënie me 5,3%.

Papunësia në Shqipëri, është ulur me 1,9% nga 2020 në 2021. Aktualisht 11,4 % e popullsisë mbi 15 vjeç është e papunë ku peshën më të madhe e zënë gratë.

20,6 % e rinjve 15-29 vjeç janë të papune, ndërsa kjo shifër bie në 8,9 %. për grupmoshën 30-64.

Sipas vlerësimit të ekspertëve 17% e popullsisë nga 15-64 vjeç janë ekonomikisht jo-aktive, 10% janë në pension ndërsa 11% në paaftësi të përhershme.

