INSTAT: Rritet mosha mesatare e grave

13:55 24/05/2022

Sipas statistikave mosha mesatare e femrave në Shqipëri arrin në 39.1 vjet, ndërsa e burrave 37.3 vjet

Mosha mesatare e popullsisë në vendin tonë po rritet me ritme te shpejta nga viti në vit duke sinjalizuar plakjen e popullsisë. Sipas INSTAT, përgjatë një viti mosha e mesatare për të dyja gjinitë është rritur gati me një vit, ndërsa në 10 vitet e fundit për gratë u rrit me 4.6 vite dhe për burrat me 5.5 vite.

INSTAT bën të ditur se në 2022, mosha mesatare e grave shqiptare arriti 39,1 vjet duke u rritur me gati 11 muaj për një vit. Ndërsa mosha mesatare e burrave arriti në 37,3 vjet ose 2,3 vite më e ulët se e grave.

Sa i përket moshës mesatare për popullsinë gjithsej arriti në 38.2 vite më 1 Janar 2022, në raport me 37.6 vite në 2021. Në gjithë dekadën e fundit, popullsia e vendit u moshua me 5 vite.

Popullsia e Shqipërisë më 1 Janar 2022 rezulton mbi 2 milionë e 793 mijë banorë, duke pësuar një rënie me 1,3%, krahasuar me 1 Janar 2021. Ky është viti i pestë radhazi me tkurrje të numrit të banorëve në vendin tonë.

Në vitet në vijim mosha mesatare e popullsisë pritet të shënojë rritje të shpejtë për shkak të rënies së numrit të lindjeve.

Sipas projeksioneve të publikuara nga INSTAT, popullsia e Shqipërisë do të vazhdojë procesin e plakjes dhe pritet që mosha mesatare e saj të arrijë në 42,1 vjeç, në vitin 2031.

