“Instinkti i kriminelit”, Klered Bozhanaj rikthehet në vendin e krimit 24 orë pas plagosjes së policit

20:35 21/09/2023

Kërkimet për të kapur Klered Bozhanaj u shtrinë në disa qytete, por në fund ai u kap aty ku nisi gjithçka: në shtëpinë e tij. 42-vjeçari u arrestua 24 orë pasi plagosi me armë zjarri efektin e policisë Edlir Alleshi ( Lexo më shumë ). Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së mërkurës në rrugën “Hysen Xhura”, në zonën e Kinostudios në Tiranë, në hyrje të pallatit ku jetonte.

E pikërisht këtu u arrestua këtë të enjte. Efektivët ishin pozicionuar edhe pranë banesës së tij. Në momentin që 42-vjeçari u rikthye, fillimisht shfaqi rezistencë duke debatuar me punonjësit e policisë. Megjithatë në fund u arrestua.

Në operacionin për arrestimin e Bozhanajt morën pjesë më shumë se 600 efektivë policie.

Edlir Alleshi

Edlir Alleshi, efektiv i repartit Shqiponja, po patrullonte në zonë, në rrugën “Hysen Xhura”, kur rreth orës 18:55 të mbrëmjes së djeshme, bashkën me kolegët e tij dalluan një person të dyshimtë. Ishte pikërisht 42-vjeçari Bozhanaj i cili, sapo pa policinë u largua me vrap.

“Duke patrulluar në zonë, pas disa informacioneve se në një lulishte aty pranë po shitej lëndë narkotike, ne kemi konstatuar autorin e ngjarjes. Sapo na pa u, largua me vrap duke u futur në hyrjen e pallatit. Edliri zbriti nga motori dhe iu vu në ndjekje, pas tij kemi shkuar edhe ne. Autori është ngjitur deri në katin e dytë të pallatit dhe ne zbritëm poshtë në hyrje pasi ishte errësirë. Ai ka zbritur dhe qëlloi me armë zjarri. Më pas u largua me shpejtësi”, treguan kolegët e efektivit që mbeti i plagosur.

Alleshi mori dy plumba në zonën e barkut e pasi iu nënshtrua një ndërhyrjeje, gjendja e tij u stabilizua dhe u deklarua jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, menjëherë pas ngjarjes nisën kontrollet për kapjen e Bozhanajt, ndërsa policia vuri po ashtu në dispozicion një shumë prej 20 mijë eurosh, për këdo që do të ndihmonte në arrestimin e tij./tvklan.al