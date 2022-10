Integrimi, Lajçak: Ballkani nuk mund të presë

20:10 08/10/2022

Diplomati europian bën fajtor për vonesat jo vetëm vendet e rajonit, por edhe BE

I dërguari i BE për dialogun Kosovë-Serbi kërkon anëtarësim të shpejtë të vendeve të Ballkanit Perëndimor në familjen europiane. Diçka e tillë, sipas Lajçak është kushtëzuar nga situata e luftës në Ukrainë. Ai është i mendimit se edhe vendet e rajonit tonë nuk janë të sigurta.

“Lufta në Ukrainë i ka ndryshuar të gjitha rregullat dhe arkitekturën botërore. Ka mendime se Ballkani Perëndimor është në gjendje të sigurt dhe mund të presë për t’u anëtarësuar në BE. Tani është shumë e qartë, Ballkani nuk mund të presë. Ata nuk janë në gjendje të sigurt. Ballkani Perëndimor do të jetë i sigurtë kur t’i bashkohet Bashkimit Europian. Procesi i zgjerimit nuk është diçka teknike, por është një proces politik. Pjesa politike ka lidhje edhe me sigurinë tonë.”

Për vonesat në procesin e integrimit, Lajçak bën autokritikë. Faj sipas tij nuk kanë vetëm shtetet e rajonit.

“Unë jam i mendimit se situata në Balljkanin Perëndimor është më keq. Gjendja është më e keqe se 5 vjet më parë. Kjo nuk është çështje faji. Edhe ne në BE ndajmë fajin tonë. Edhe vendet e rajonit shpesh nuk kanë qenë të motivuara. Megjithatë unë kam një këshillë për rajonin. Le të lënë spekulimet për pjesën që kërkon BE dhe të bëjnë sic duhet detyrat e tyre.”

Këto deklarata Miroslav Lajçak i bëri gjatë fjalës së tij në forumin TO BE FOR SECURE që u mbajt në Mal të Zi.

