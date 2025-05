Një tjetër kapitull negociatash me BE, sipas kryeministrit Rama hapet së shpejti me Shqipërinë.

“Shpresoj dhe uroj që me fuqinë e re të 11 Majit, do t’i hapim edhe ato 11 në tyrezën e negociatave brenda këtij vitit. Ky do të ishte rekord europian, sepse asnjë vend nuk i ka hapur grup-kapitujt në 1 vit dhe ansjë vend nuk i ka mbyllur negociatat në 3 vjet. Ne i kemi nisur vjet, kemi 2027 si afat. Fati europian është në duart tona”, tha Kryeministri Rama.

Nuk e diskuton fitoren në 11 Maj.

“Nuk ka diskutim që do të fitojmë. Ajo që ka diskutim – është sa do të fitojmë? Çfarë fuqie do të na japi 11 Maj? Çfarë fuqie do të na japi populli shqiptar? Çfarë fuqie do të kemi në përfaqësimin e Shqipërisë në tryezën e negociatave?”, tha Rama.

Përsëriti apelin për emigrantët që të marrin zarfet.

“Përfitoj nga rasti për t’u thënë të gjithë atyre që e kanë akoma zarfin në shtëpi qoftë në Greqi, qoftë në Itali, qoftë në Gjermani, qoftë në Britani, qoftë në Amerikë, qoftë kudo tjetër në botë, që të mos e mbajnë në shtëpi. Ta nisin sepse më 11 Maj kanë mundësinë të jenë pjesë e këtij takimi të madh me historinë”, tha Rama.

Për qëndrimin afatgjatë në pushtet dha si shembull kancelarët gjermanë.

“Nëse dikush të kanë thënë që kjo është një anomali, po të drejtojë nga Gjermania, ku dy kancelarët kanë qëndruar nga katër mandate në periudhën e fundit të historisë së Gjermanisë”, tha Rama.

Klan News