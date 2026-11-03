Edhe pse jo në formën që ja kërkojnë protestuesit në Tiranë, Edi Rama nuk i shpëtoi as në Bruksel ku ishte i pranishëm në samitin për zgjerimin te organizuar nga Euroneës, pyetjes nëse ai dhe qeveria e tij është e gatshme të ndryshojnë dhe sa efekte kanë zhvillimet e fundit mbi procesin e negociatave. Përgjigjia që dha kryeministri edhe pse e sjellë në një këndvështrim të ndryshëm ishte e njëjtë, ai është gati të ndryshojë por jo të largohet sepse e kërkojnë disa njerëz që nuk duan të dialogojnë.
“Ditën që do të mendoj që unë nuk kam nevojë të ndryshoj dhe qeveria nuk ka nevojë të ndryshojë, atëherë do ta lë këtë punë. Unë dua të ndryshoj. Jeta ime është një jetë ndryshimesh në të gjitha aspektet, edhe në martesë. Nuk do t’ju mërzis me fakte se çfarë po ndryshojmë duke qenë se si po ndryshojmë që kur flamengot zbriten në shesh dhe ajo çfarë është risi tashmë në mënyrën e veprimit të qeverisë përkundrejt qytetarëve duke përdorur mes të tjerash dhe AI. Vjen një moment në kohë ku të duhet të përballesh jo më me nevojat, por me pritshmëritë e larta. Kjo është e para. E dyta, nuk jemi vetëm ne. Po ndodh gjithkund dhe do të ishte dhe më e ndërlikuar ma ha mendja për vende që ende nuk e shohin që po vjen sepse kemi një realitet të ri që po sfidon realitetin tonë të përbashkët, që është realiteti i medias sociale. Na duhet të përballemi me këtë brez që po rritet në realitetin e vet. Nuk është e lehtë. Nuk po rrekem të relativizoj atë çfarë thonë protestuesit. Po ju them thjesht që po jetojmë në përplasje realitetesh që sapo kanë zënë fill. Kërkoj të debatoj, të përballem me njerëzit, të sfidoj e të sfidohem, por nuk është e lehtë kur thua ‘’po proteston’’, për çfarë? Do të dëgjohesh? Eja. Dua t’ju dëgjoj, dua të flas më ju. “Jo nuk duam t’ju dëgjojmë, nuk duam të flasim me ty, duhet të ikësh”. Më fal por nuk ma dhatë ju këtë punë. E kam këtë punë që është më është dhënë nga populli shqiptar dhe kam një kontratë kështu që eja, le të flasim. Jam gati t’ju dëgjoj. “Jo, jo”! Pra nuk flasim, nuk ka dialog, nuk ka diskutim, por thelbi i çështjes është që ndryshe nga vende të tjera kjo fazë e re dhune ka si karakteristikë një numër shumë të ulët njerëzish, nuk është se është populli shqiptar në rrugë, janë shumë më tepër njerëz”, tha Rama.
Pavarësisht rezervave që ka për mënyrën sesi Brukseli është sjellë me Ballkanin Perëndimor sa i takon procesit të zgjerimit thotë se nga ana e saj Shqipëria i qëndron afatit për të përmbyllur procesin teknik vitin e ardhshëm.
“Unë shoh afate që janë fashitur rrugës, kam parë se si BE nuk ka realizuar premtimet e veta; kam parë se si BE është i aftë të realizojë dhe më shumë nga ç‘pret. Kështu që nuk i dihet kurrë me BE. Nuk e di, ajo çfarë di si fakt është që ne po punojmë shumë fort me një plan të përbashkët, një plan i mbështetur plotësisht nga Komisioni për t’i përmbyllur negociatat në fund të 2027-s. Ndërsa flasim, gjithçka po ecën në përputhje me planin. Nëse do të jetë kështu, do të vazhdojë kështu deri në fund të vitit tjetër, do të përmbyllim negociatat dhe kjo do të jetë absolutisht thelbësore, sepse do të nënkuptojë që ne kemi bërë punën tonë dhe pastaj kur puna, ose kur vjen fjala tek puna e 27-ve, kjo është më e ndërlikuar sepse flasim për 27 ‘’mjekë’’ që duhet të bëhen bashkë, të mblidhen bashkë dhe të kenë të njëjtën ide për një ‘’pacient’’ dhe janë patologë, tha Rama.
Flet dhe për mekanizmin e ri që propozohet për anëtarësimin me kushte duke mos e kursyer ironinë me gazetaren e Euroneësit por dhe liderët e BE.
“Kur Helmut Kohl shkoi tek muri që ishte rrëzuar, nuk iu tha bashkëqytetarëve gjermano lindor që ‘’tani jeni të lirë, por kam lajm për ju. Keni nja 33 kapituj që duhet t’i kaloni’’. Ju tha: ‘’Mirë se vini , të gjithë bashkë jemi në këtë situatë apo në këtë gjendje’’. Pra, proces bazuar në meritë por të gjithë përreth tryezës. Këtë duhet të bëjë Evropa sot, të sjellë gjithkënd rreth tryezës si pjesë e së njëjtës familje. Ashtu siç Ursula sjell ‘’7 fëmijët ‘’ e saj. Ursula nuk i rriti fëmijët atje në lagje, dhe ju tha që ‘’shiko, rrituni aty dhe pastaj kur të rriteni e të piqeni, ejani të hani këtu me mamin edhe babin’’. Kështu duhet të ndodhë. Duhet të jemi rreth tryezës dhe pastaj të gjithë kalojmë në procesin bazuar në meritë dhe kur dikush rritet mjaftueshëm bëhet anëtarë. kur dikush si Serbia nuk realizon, është në tryezë, por nuk merr asgjë nga tryeza por është ulur rreth tryezës dhe mesazhi për botën, për aktorët e tjerë është që ‘’jo jo, nuk mund t’i thoni asnjë popullsie në rajon, nuk mund t’i thoni moldavëve, serbëve, ukrainasve dhe të te tjerëve që kurrë nuk do të jenë pjesë e jona sepse ata janë këtu, janë pjesë e jona, janë ‘’fëmijët’’ e Ursulës, do të rriten mirë dhe pastaj do të vazhdojmë. Në të kundërt nëqoftëse i lë fëmijët në lagje aty, vajza nuk vjen më në shtëpi se do bjerë në dashuri me një gangster rus. Djali nuk do jetë më i lumtur që të ndjekë procesin me meritë se do t’i pëlqejë të luajë me lodra kineze dhe pastaj ndoshta do të martohet me një robot kinez që duket si një bukuroshe bionde”, tha Rama.
Për Serbinë ju kërkua një mendim dhe zhvillimet që sollën zgjedhjet e fundit që Rama tha se e shikon veten në raport me atë që sjellë qeveria e re për marrëdhëniet me Kosovën.
“Dëgjoni, ajo çfarë di është që fituesit në Beograd nuk tregojnë hapje për atë që është çështja më e dashur për mua, për shqiptarët, që është çështja e njohjes së Kosovës. Ata janë tërësisht të mbyllur ndaj kësaj çështje, kështu që kjo nënkupton se muzika në Beograd nuk duhet të ndryshojë”, tha Rama.
Ironikisht iu përgjigj dhe pyetjes për qasjen e re të Britanisë ndaj anëtarësimit në BE.
“Është ironike në fakt. Britanikët duhet të presin tani se ne i kemi pritur mjaftueshëm kështu që janë pas Shqipërisë dhe Malit të Zi. Shqipëria do të përshëndesë çdo progres që do të bëjnë ata në rrugën drejt BE, inkurajojmë që të luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe inkurajojmë po kështu që të kenë kurajë dhe ta kalojnë këtë çmenduri e të kthehen në shtëpi sepse nuk është se po ia dalin mirë aty në mes të oqeanit. Kjo është ajo çfarë shoh. Dhe në fakt dua të them që është shaka sepse britanikët janë shumë hakmarrës dhe nuk dua që të më kthehen pastaj, kështu që i dashur kushdo që po ndjek këtë që po them nga ajo pjesë e botës, është shaka, është shaka”, tha Rama.
/tvklan.al