Integrimi, Rama: Do të kërkojmë ndarjen nga Maqedonia e Veriut nëse…

11:59 07/04/2022

Kryeministri Edi Rama është shprehur gjatë konferencës për shtyp me gazetarët këtë të enjte se nëse nuk hapen negociatat dhe Shqipëria nuk ulet në tryezën e parë ndërqeveritare, atëherë do të kërkohet ndarje nga Maqedonia e veriut në procesin e anëtarësimit.

Kreu i qeverisë u shpreh se shumë njerëz besojnë që Shqipëria do ta zhvillojë Konferencën e Parë Ndërqeveritare këtë vit, megjithatë vetë nuk është optimist.

“Ne do të presim vendimmarrjen e KiE. Shumë besojnë që do të ndodhë ajo që duhet të kishte ndodhur prej disa vitesh tashmë dhe Bullgaria do të heqë veton. Nuk jam aq optimist sa janë shumë të tjerë, kjo nuk ka rëndësi. Kjo çështja e datave është çështja e tyre, jo e jona. Çështja jonë është që te jemi çdo ditë duke bërë gjënë që duhet bërë që ky vend të bëhet një vend me standardet e një vendi të BE. Pastaj datën dhe orën se kur hymë në X derë të X korridori e kanë ata. Këtë gjë e mësuam nga zhgënjimet se pse na gënjyen disa herë. Tani nuk jemi më të predispozuar që të gënjehemi. Në momentin që kjo nuk do të ndodhë, ne do të ndryshojmë kursin komplet. Kursi jonë do të jetë komplet i ri. Ne do të kërkojmë ndarjen nga Maqedonia e Veriut absolutisht dhe do ta bëjmë në çdo instancë, do ta bëjmë me çdo qeveri të BE. Do ta bëjmë me Brukselin, do ta bëjmë me të gjithë. Nuk mund të presim që të zgjidhin një sherr mes tyre dy komshinj fqinj, me të cilët kemi marrëdhënie shumë të mira për tu ulur në tryezën e konferencës ndëqeveritare. Kursi i politikës sonë në këtë drejtim do të ndryshojë plotësisht”, tha Rama./tvklan.al