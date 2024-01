Integrimi, Rama: I kemi bërë detyrat e shtëpisë

Shpërndaje







22:31 18/01/2024

Kryeministri bavarez: Shqipëria i përket Bashkimit Evropian

Shqipëria i përket Bashkimit Evropian. Këtë bindje e shprehu Kryeministri bavarez Markus Söder gjatë një konference të përbashkët për shtyp me Kryeministrin Rama, Kryetarin e grupit parlamentar të CSU-së Klaus Holetshek dhe anëtarin e Parlamentit Europian, Manfred Veber, të cilët theksuan se e ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Union.

“Lidhja e gjatë mes Bavarisë dhe Shqipërisë ka një të ardhme që ne duam, njëra është angazhimi i qartë se Shqipëria i përket Bashkimit Evropian. Ne besojmë se kjo është e rëndësishme për të forcuar Bashkimin Evropian në konkurrencën globale. Unë gjithashtu besoj se një Evropë e fortë, e zgjeruar është shumë e rëndësishme, veçanërisht në lidhje me të gjithë Ballkanin Perëndimor, pikërisht për shkak të sfidave me të cilat po përballet Evropa nga jashtë.”

Nga ana e tij, kryeministri Rama tha se Shqipëria ia ka dalë të përmbushë detyrat e shtëpisë të caktuara nga Brukseli.

“Ne nuk jemi BE, por jemi E pa B kështu që, askush nuk mund të vendosë për ne, nëse jemi a jo europiane sepse kjo tashmë është vendosur nga Zoti i plotfuqishëm e nga gjeografia që na ka vendosur në mes të Europës dhe Bashkimi Europian është realiteti i vetëm në historinë e hartave me kufij të jashtëm dhe një kufi të brendshëm. Nuk ka ekzistuar asnjë realitet tjetër i ngjashëm në histori. Pra, hyn në BE dhe për të ardhur në Shqipëri duhet të dalësh nga BE-ja. Është thjesht një fluturim 1orë e gjysmë prej këtej dhe ne jemi në mes. Ne duam të jemi plotësisht pjesë e saj. Për këtë ne duhet të bëjmë punën tonë, po bëjmë gjëra të mira, mendoj, në shumë fusha. Ekonomia jonë po ecën më mirë, turizmi ynë po lulëzon e meqë ra fjala, ju ftoj të gjithëve të vini e të na vizitoni.

Emigracioni i paligjshëm dhe sfidat që duhet të adresojë Bashkimi Europian ishin një tjetër çështje e diskutuar në takimin e Unionit Social-Kristian dhe për këtë Rama solli marrëveshjen e nënshkruar me Italinë.

“Ne po bëjmë pikërisht atë çfarë të shkruhet në marrëveshjen evropiane, një qendër pritjeje për të shqyrtuar çdo rast dhe për të kryer të gjitha procedurat bazuar në ligjet evropiane, nuk duhet të jetë arsye për të ngritur një tjetër konflikt të pakuptimtë, të zbrazët e politik. Ka shumë konflikte politike bazuar në interesat e politikës së ditës kur vjen fjala për këtë temë e po kështu edhe për shumë tema të tjera dhe kjo është humbje kohe, kjo krijon huti mes njerëzve dhe kjo është të humbasësh horizontin për nga e ardhmja.“

“Ajo që po ndodh tani në Shqipëri mund të jetë një model për Evropën. Duhet të shihni se si funksionon në praktikë. Së pari duhet të testohet. Rastësisht, më duket shumë më bindëse se Ruanda, nëse mund të them kështu, sepse po ndodh në kontinentin evropian dhe është gjithashtu më e ndjeshme përsa i përket çështjes dhe ne do ta vëzhgojmë me vëmendje. Por një zgjidhje e tillë në fakt mund të ndihmojë.”

Kryeministri Edi Rama vizitoi Landin e Bavarisë, me ftesë të Kryeministrit Markus Söder, si pjesëmarrës në takimin tradicional të fillimvitit të Unionit Social-Kristian, për të adresuar lidershipin e Unionit mbi sfidat europiane, Shqipërinë si një shembull suksesi në rajon dhe forcimin e marrëdhënieve bilaterale me Gjermaninë e me Bavarinë posaçërisht, përmes bashkëpunimit politik, ekonomik, tregtar e kulturor.

Klan News