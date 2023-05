Inteligjenca Artificiale, Andri Xhitoni: Si funksionon dhe përse nuk duhet pasur frikë

Shpërndaje







11:16 04/05/2023

Këtë të enjte në Klan News u fol për Inteligjencën Artificiale. I ftuar ishte informaticieni Andri Xhitoni, i cili shpjegoi se si funksionon ajo.

“Ajo që ne kemi tani si racë njerëzore në dorë është sistem i mësimit të makinave. Këto quhen ndryshe rrjeta neurale. Modelojnë neuronet, mënyrën se si qelizat e trurit punojnë me njëra-tjetrën, por është thjesht një model, nuk është se është një kopje e vërtetë e mendjes. Ajo që është interesante për këto sisteme është që nëse në sisteme tradicionale informatike, pra programe, algoritme ke të bësh me një strukturë të mënyrës si do funksionojë ky program, këtu nuk ke të bësh me një listë rregullash, por ke të bësh më shumë me një gjë që i ngjan një bime që e rrit, jo duke i hedhur ujë, por duke i ushqyer informacion. Informacioni me të cilën kjo ushqehet është informacion që është ekzistues, është informacion që është prodhuar nga njerëzit. Bëhet fjalë për çdo informacion të mundshëm të prodhuar ndonjëherë nga njerëzimi. Pra gjithë literatura, gjithë shkenca dhe çdo gjë që mund të gjendet në internet. Ke këtë makinën që e përthith për disa javë ose disa ditë të asaj që quhet trajnim dhe mbi këtë informacion është e gatshme të nxjerrë përgjigje nga pyetjet që ti bën”, tha Xhitoni.

Ai u shpreh se Inteligjenca Artificiale aktualisht nuk duhet pasur frikë pasi gjithmonë këto sisteme kur përdoren kanë nevojë për mbikëqyrje njerëzore. Kjo për të garantuar rezultat më të saktë. Sipas Xhitonit, ekspertët e një fushe të caktuar mund t’i kapin gabimet e inteligjencës artificiale.

“Nuk mund të flasësh për vetëdijen akoma. Nuk mund të flasësh për ndërgjegje në radhë të parë. Është shumë bujare të thuash që po gënjen. Po fantazon do ishte më e afërt. Problemi është këtu, që këto sisteme nuk arrijnë ta dallojnë a janë duke gënjyer.

Nëse ti bën një pyetje në fushën tënde ku je i specializuar, do jesh i aftë të kapësh gabimet në këto sisteme. Ajo që ti nuk dallon është si i jashtëm ty të duket si një person që flet me kompetenca të plota sepse ta mbush mendjen në këtë drejtim. Një ekspert në fushën e tij akoma mund t’i kapë këto gabime. Në qoftë se po flasim për zëvendësimin, frika e madhe për zëvendësimin e profesioneve të ndryshme nga këto sisteme është akoma jo e arritshme sepse gjithmonë duhet të ketë mbikëqyrje njerëzore që ti të garantosh që rezultati që këto prodhojnë është më i saktë. Është më i shpejtë, por nuk kanë të garantuar saktësinë”, tha Xhitoni./tvklan.al