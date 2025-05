Trajneri i Interit, Simone Inzaghi, vlerësoi maksimalisht Barcelonën, në prag të ndeshjes së kthimit në gjysmëfinalen e Ligës së Kampioneve.

Pas barazimit 3-3 në ndeshjen e parë, tekniku zikaltër deklaroi se ekipit të tij i duhet një ndeshje e shkëlqyer për të kaluar në finalen e madhe.

Sipas tij, Lamine Yamal është një talent i jashtëzakonshëm dhe Interi duhet të mos e lejojë që t’i shkojë topin, pasi mund të sjellë shumë rrezik.

“Duhet të luajmë një ndeshje të shkëlqyer, kundër një skuadre shumë të fortë që tani e njohim edhe nga afër. Na duhet të jemi të vëmendshëm dhe të kthjellët në fushë.

Për Lautaron dhe Pavard do të vendosim me stafin mjekësor dhe vetë lojtartë. Ata do na tregojnë sesi ndihen. Pavard ndihet mirë, ndërsa për Lautaron na duhet të shohim ende. Në ndeshjen e parë bëmë paraqite të shkëlqyer, por sigurisht mund të kishim bërë më mirë. Gjithsesi ekipi bëri mirë dhe në takimin e kthimit duhet të bëjmë të njëjtën gjë. Praktikisht është një finale e parakohshme, sepse barazimi lë gjithçka të hapur.

Grupi është i etur dhe po stërvitet mirë. Në fushë ndaj Barcelonës duhet një Inter i shkëlqyer. Jemi vetëm dy ndeshje larg trofeut të madh. Ndeshje të tilla janë emocionuese. Trofetë shpërblejnë punën e bërë.

Duhet të përpiqemi të mos e lejojmë Yamal që të marrë topin. Është lojtar i veçantë dhe sigurisht që do ketë dyfish në mbulim. Është një talent i jashtëzakonshëm kur ka topin dhe skuadra e kërkon kur është në vështirësi”, u shpreh Inzaghi.

Ndeshja Inter-Barcelona do të luhet të Martën në stadiumin “San Siro”, duke nisur nga ora 21:00.

/tvklan.al