Inter dhe Napoli eliminohen nga Liga e Kampionëve

Interi mbeti jashtë Ligës së Kampionëve pas barazimit 1 – 1 me PSV-në në Milano, në takimin e fundit të fazës së grupeve. Ky rezultat favorizoi Tottenhamin.

Ekipi e anglez mori po një barazim 1 – 1 në Barcelonë. Skuadra katalanase la pushim disa titullarë për këtë sfidë, pasi e kishte siguruar më parë kualifikimin.

Në fazën tjetër shkoi edhe Liverpooli që mundi me rezultatin 1 – 0 Napolin. Pari Sen Zhërmeni e mbylli i pari në Grupin C falë suksesit 4 – 1 me Cërvena Zvezdën.

