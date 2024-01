Inter fiton me vështirësi ndaj Fiorentinës

23:17 28/01/2024

Asllani titullar, asist për Lautaron

Inter arriti një fitore të vështirë në fushën e Fiorentinës me rezultatin minimal 1 me 0. Goli i zikaltërve erdhi në minutën e 14-të, pas një krosimi të mesfushorit shqiptar Kristjan Asllani që u finalizua nga goditje me kokë e kapitenit Lautaro Martinez.

Fiorentina e vuri në vështirësi Interin, ndërsa humbën dhe një penallti në pjesën e dytë. Me këtë fitore Inter merr kryesimin në Seria A, një pikë larg Juventus.

