Inter i shkakton humbjen e parë Napolit

21:46 21/11/2021

Zikaltrit kanë fituar 3-2 në “San Siro” duke shkurtuar diferencën me kreun e Serie A

Interi i Inzagit ka dalë triumfues në sfidën e “San Siro” ndaj Napolit. Zikaltrit kanë fituar 3-2 ndaj kryesuesve të Serie A në një duel të fortë që u luftua deri në minutën e fundit. Ndeshja filloi mjaft mirë për Napolin që kaloi në avantazh në minutën e 17’ pas një goditje të saktë në hyrje të zones nga Zielinksi.

Inter e kaloi shumë shpejt shokun e golit, duke barazuar vetëm 8 minuta pas pësimit të golit, kur Çalhanoglu ishte i saktë nga pika e 11-metërshit. Pas barazimit, zikaltrit ishin më kërkues dhe në fund të pjesës së parë gjetën golin e avantazhit pas një goditje me kokë nga Perisiç.

Në pjesën e dytë Napoli krijoi më shumë volum loje, ndërsa Interi ishte më i vëmendshëm në aspektin mbrojtës duke u përpjekur që të godasë me anë të kundërsulmeve të shpejta. Dhe falë një të tilli në minutën e 61’ Lautaro ka shënuar edhe golin e tretë.

Edhe pse me dy gola në disavantazh Napoli nuk u dorëzua dhe loja mori një bukuri të egër me duele të forta dhe me një ritëm të lartë.

Në minutën e 79’ Mertens me anë të një supergoli ngushtoi diferencën. Në minutat e fundit Napoli u përpoq për golin e barazimit, por një pritje spektakolare e Handanoviç ndaj Mario Ruit dhe një rast i humbur nga Mertens treguan që fati në këtë natë ishte me zikaltrit që në fund festuan një fitore të madhe.

Inter i ka shkaktuar Napolit humbjen e parë për këtë sezon duke e shkurtuar diferencën në 4 pikë nga kryesuesit e Serie A.

Klan News