Inter – Juventus, finalja e Kupës së Italisë

23:44 20/04/2022

Bardhezinjtë mundën Fiorentinën 2-0

Dueli për finalen e kupës do të jetë një tjetër derbi, por më i madh se ai i Milanos. Derbi i Italisë Inter – Juventus do të përcaktojë se cili do të jetë ekipi që do të sigurojë trofeun.

Juventus siguroi kualifikimin pas fitores 2 – 0 ndaj Fiorentinës. Bernardeschi shënoi golin e parë për Juven. Skuadra e Allegrit shënoi edhe të dytin me anë të Rabiot, por goli i mesfushorit francez u anulua për një pozicion jashtë loje. Duhej minuta e 95’ që të vinte goli i dytë nga Danilo.

Më datë 11 Maj në stadiumin Olimpico të Romës do të luhet finalja e trofeut të dytë për nga rëndësia në futbollin italian.

