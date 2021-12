Inter kampione e dimrit në Serie A

Shpërndaje







12:29 20/12/2021

83% mundësi për të fituar trofeun e sezonit

Interi është kampione e dimrit, një javë para përfundimit të ndeshjeve për vitin kalendarik 2021. Për herë të 18 në historinë e kampionatit të Serie A, skuadra nga Milano arrin të jetë e para në renditjen e kampionatit pas 12 vitesh. Zikaltrit e kishin përfunduar raundin e parë të ndeshjeve në epërsi për herë të fundit në 2009-10, sezon në të cilin fituan kampionatin për herë të parafundit.

46 pikët e mundshme me të cilat skuadra e Inzaghit mund të mbyllte në krye pjesën e parë të këtij turneu nuk përfaqëson rekordin absolut në këtë drejtim. Sipas statistikave historike, shanset që Interi të fitojë trofeun janë 83%, nëse marrim parasysh sezonet 2004-05, domethënë ato me Serinë A me 20 ekipe dhe 3 pikë për fitore.

Inter aktualisht është në kuotën e 43 pikëve, 4 më shumë se Napoli i vendit të dytë që mundi Milanin duke i marrë kuqezinjve vendin në klasifikim. Në ndeshjen e fundit për vitin 2021 Inter do të presë Torinon, në San Siro, në letër ndeshje jo fort e vështirë me ekipin e mesit të tabelës.

Tv Klan