Inter merr fitoren e 5 radhazi

Shpërndaje







23:40 24/09/2023

Napoli ndalet në fushën e Bolonjës

Një gol nga Dimarko i dha Interit fitoren 0-1 kundër Empolit. Zikaltrit vijojnë kryesimin e kampionatit me pikë të plota.

Interi arrin fitoren e pestë radhazi në Seria A, duke kryesuar me 15 pikë. Ndërsa në vendin e dytë ndodhet Milan, me tre pikë më pak.

Në ndeshjet e tjera në Serie A, Fiorentina fitoi 2-0 jashtë fushe me Udineze, ndërsa me të njëjtin rezultat fitoi edhe Atalanta me Kaljarin.

Napoli u ndal në barazim në fushën e Bolonjës. Ndërsa në mbrëmje Roma.

Tv Klan