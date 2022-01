Inter Miami interes për Luis Suarez

Shpërndaje







22:40 18/01/2022

Luis Suarez mund të transferohet tek Inter Miami në verën e ardhshme. Uruguajani ndiqet prej disa muajsh nga klubi amerikan, ndërsa atij kontrata i përfundon në fund të sezonit.

Imteri Miami përpara se të bëjë një ofertë konkrete për sulmuesin uruguaian, duhet që të largojë një futbollist me peshë. Gjasat janë që të ikë nga skuadra Matuidi, e kjo do të hapte një vend për Suarezin.

Rregullorja e MLS lejon që një ekip të mund të ketë vetëm tri futbollistë me paga të larta. Presidenti i ekipit Devid Bekam beson se me blerjen e uruguaianit, cilësia do të përmirësohet shumë.

Edhe vetë 34-vjeçari e shikon si një opsion mjaft të mirë transferimin në kampionatin amerikan të futbollit. Por interesim për të kanë edhe klube nga Amerika e Jugut.

Klan News