Inter mund Milanin në “euroderbi”

23:48 10/05/2023

Zikaltrit, hap të rëndësishëm për finalen

Sukses mjaft i rëndësishëm i Interit në gjysmëfinalen e parë të Champions League-s me Milan. Zikaltrit fituan 2-0. Golat u shënuan që në fillimin e ndeshjes.

Dzeko kaloi në avantazh zikaltrit që në minutën e 8-të ndërsa Mkitarian dyfishoi 3 minuta më pas. Pjesa e dytë nuk e ndryshoi rezultatin.

Ndeshja e kthimit do të luhet pas një jave në të njëjtin stadium, por kësaj here do të ketë më shumë tifozë të Inter si ekipi pritës./tvklan.al