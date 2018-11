Inter ndalet nga Atalanta

Atalanta ndërpreu serinë e fitoreve të Interit. Skuadra bergamaske fitoi me rezultatin 4 – 1 sfidën e javës së 12, e zhvilluar sot në mesditë.

Për Atalantën në portë ishte Etrit Berisha, i cili pësoi gol vetëm me 11-metërsh, ndërsa shënues në këtë përballje ishte edhe Berat Gjimshti.

Mbrojtësi shqiptar realizoi golin e tretë për Atalantën. Roma fitoi 4 – 1 me Sampdorian. Ky ishte suksesi i parë pas 3 takimeve në kampionat për kryeqytetasit. Dje në mbrëmje Napoli triumfoi me përmbysje 2 – 1 me Xhenoan.

Tv Klan