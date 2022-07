Inter ‘prenoton’ Paulo Dybala

23:40 07/07/2022

Argjentinasi bindet nga oferta, zikaltërit ‘dëbojnë’ Dzeko te Monza

Paulo Dybala ka pranuar transferimin te Interi. Ky është lajmi i publikuar nga “Gazzetta dello Sport”, që konfirmon se argjentinasi është bindur nga oferta e fundit e zikaltërve.

Dybala besohet se do të përfitojë 5 milionë Euro plus 1 milionë të tjera bonuse në bazë të paraqitjeve të tij, e cila do të lëvrohet në rast se merr pjesë në 50% të ndeshjeve sezonale.

Ofertë e cila ka bindur Dybalën, futbollist i lirë pas përfundimit të marrëveshjes me Juventusin. Por në rast se kërkojnë të forcojnë repartin e avancuar, Inter duhet t’i krijojë hapësira Dybalës.

Për këtë, zikaltërve i duhet për të sakrifikuar nga organika aktuale dhe ai më i mundshmi është Edin Dzeko. Boshnjaku penalizohet nga mosha 36-vjeçare për të qenë vendimtar me fanellën e Interit për sezonin e ardhshëm, e kjo duket se ka lëkundur pozitat e tij te nënkampionët e Italisë.

Interes për Dzekon ka shfaqur Monza, skuadër e sapongjitur në elitën e futbollit italian. Dyshja Berluskoni-Galiani kërkojnë që të sigurojnë qëndrimin në Seria A italiane dhe me prezencën e Dzekos në repartin e avancuar, rruga drejt suksesit do të ishte mëse i arritshëm.

