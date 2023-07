France's forward Marcus Thuram attends a press conference at the French National Football Academy in Clairefontaine-en-Yvelines, northern France, on March 22, 2023 as part of the team's preparation for upcoming UEFA Euro 2024 football tournament qualifying matches. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Inter zyrtarizon Thuram

Shpërndaje







19:12 01/07/2023

Sulmuesi francez ka firmosur deri në 2028 me zikaltrit, do të përfitojë 6 mln Euro në sezon

Marcus Thuram është zyrtarisht një futbollist i Interit. Pasi kaloi vizitat mjekësore, futbollisti gjeti akordin me klubin zikaltër dhe hodhi firmën në kontratë. Thuram ka firmosur kontratë deri në vitin 2028, ndërsa zikaltrit fituan derbin kundër Milanit për sulmuesin 25-vjeçar, i cili u largua si futbollist i lirë nga M’Glabah.

Turam është një sulmus me nuhatje për golin, i fortë fizikisht dhe që në sezonin që sapo u mbyll në Bundesligë, realizoi 13 gola dhe dha 6 asiste. Francezi do të përfitojë 6 milionë Euro neto në këtë sezon, por klubi milanez do të paguajë për djalin e ish-mesfushorit të Juventusit dhe të Parmës 8 mln Euro bruto çdo vit, një ulje për shkak të Dekretit të Rritjes.

Ndërkohë që mes dy klubeve milaneze ka një tjetër derbi për Davide Fratesin. Zikaltrit janë përpara në negociata me menaxherin e futbollistit, ndërkohë që edhe kuqezinjtë po tentojnë të marrin shërbimet e 23-vjeçarit. Sasuolo e shet futbollistin për shumën e 35-40 mln Eurove.

Klan News