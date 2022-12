Interes i lartë për gjelat e detit

14:20 23/12/2022

Pikat e tregtimit të shpendëve po boshatisen pavarësisht çmimit më të shtrenjtë

Pikat e tregtimit të gjelave të detit në Lushnjë po boshatisen. Për shkak të interesit të madh, shpendët janë shtiru në prag të krishtlindjeve dhe festës së ndërrimit të viteve. Këtë vit gjelat e detit kushtojnë edhe më shtrenjtë.

“Unë pata gati 250 kokë dhe po e shesim me 9, e filluam me 8, me 9, këto rikat apo pulat kanë vajtur deir në 12, e pak a shumë jemi të kënaqur”, ka thënë një qytetar.

Blerësit janë më të interesuar për të marrë gjela deti për shkak të çmimit më të arsyeshëm sesa i pulave.

Shpendët janë shtiru edhe në pikat e tregtimit përgjatë autostradës Lushnjë Rrogozhinë. Anës rrugës të zë syri vetëm tezga ku shiten fruta perime.

