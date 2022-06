Interes i madh për Kombëtaren

Shpërndaje







23:00 07/06/2022

Mbi 12 mijë bileta shiten për duelin e stadiumit “Air Albania” ndaj Izraelit

Barazimi në Rejkjavik është harruar shpejt tashmë në kampin e kombëtares sonë. Tekniku Edi Reja nuk ka kohë për të humbur për të përgatitur duelin e radhës në Ligën e Kombeve. Këtë herë si rival do të kenë Izraelin në “Air Albania”, një kundërshtarë i njohur për kuqezinjtë.

Takimi i së premtes do të jetë i pesti mes dy përfaqësueseve, dy prej të cilave në kuadër të Ligës së Kombeve, teksa dy të tjera për kualifikueset e Kupës së Botës 2018. Kombëtarja jonë ka një bilanc prej 2 fitoresh dhe 2 humbjesh përballë Izraelit, teksa golavarazhi flet në favor të tyre, 5 gola të pësuar dhe 4 të shënuar.

Interesi për këtë sfidë është tepër i madh nga tifozët. Këtë e konfirmojnë shifrat, pasi kur kanë mbetur edhe disa orë nga starti i duelit, biletat e vëna në dispozicion nga FSHF kanë nisur të shiten me shpejtësi. Burime pohojnë se deri më tani janë shitur mbi 12 mijë bileta, me numrin që sigurisht do të rritet.

Aktualisht, kombëtarja jonë gjendet në vendin e tretë të grupit 2 të Divizionit B me 1 pikë, aq sa Izraeli, ndërsa kreu mbahet nga Islanda me 2 pikë pas dy barazimeve.

Klan News