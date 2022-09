Interneti satelitor i Elon Musk do të instalohet në anije

14:12 07/09/2022

Anijet kroçerë renditen nga udhëtarët si një nga mjetet që ofron Wi-Fi të ngadaltë dhe të kushtueshëm. Por një kompani anijesh ka vendosur ta ndryshojë këtë duke sjellë në bord Starlink, shërbimin e Elon Musk.

Royal Caribbean, një nga kompanitë më të mëdha të kroçerave në botë njoftoi javën e shkaur se do të bashkëpunojë me SpaceX për të vendosur internetin e shpejtë në të gjitha pajisjet e saj detare. Kjo e bën atë korporatën e parë që bën një marrëveshje me kompaninë hapësinore të Musk.

Royal Caribbean planifikon të instalojë menjëherë infrastrukturën për Starlink dhe shpreson që projekti të mbyllet në pranverën e vitit 2023.

Starlink u testua në një nga anijet më të mëdha të Royal Caribbean,”Freedom of the Seas” e sipas deklaratës, mori “reagime tmerrësisht pozitive nga të ftuarit dhe ekuipazhi”. Në Qershor, Komisioni Federal i Komunikimeve i dha SpaceX dritën jeshile për instalimin e Starlink në mjetet lëvizëse./tvklan.al