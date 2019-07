Intervista e Arben Malajt gjatë fushatës së vitit 2001 (Video Arkiv)

Politikani Arben Malaj ka dhënë një intervistë për emisionin “Opinion” të gazetarit Blendi Fevziu lidhur me zhvillimet politike në vend dhe në PS. Në intervistën e realizuar më datë 31 Maj të vitit 2001, Malaj ka qenë një nga figurat e njohura të Partisë Socialiste dhe mbante postin e kreut të Grupit Parlamentar të kësaj partie. Një nga problemet ku ishte fokusuar media shqiptare në atë kohë ka qenë fushata elektorale. Mediat shkruanin se fushata e 2001 po vuante nga mungesa e ideve dhe se ishte fushatë e “thatë”.

“Mendoj se fushata elektorale nuk është e zbehtë. Natyrisht në një fushatë elektorale ka dy palë, ajo që qeveris vendin dhe opozita. Nga pikëpamja e imazhit duket sikur opozita është më prezente me organizimin e saj, por unë besoj se e reja që sjellim ne në politikën shqiptare është fakti që përgjegjësia e qeverisjes dhe asaj që është arritur të detyron të jesh i matur përballë një përgjegjësie për të qenë të realizueshme në një mandat të dytë. Them që është një zhvillim i mirë që forcat politike arrijnë të ndërgjegjësohen në vizionin dhe premtimet për të nesërmen. Në këtë këndvështrim them që PS është e qartë në vizionin e saj për një mandat të dytë, e kujdesshme në premtime dhe kjo tregon edhe përgjegjësi”, tha Malaj.

I pyetur nëse në PS ka mungesë koordinimi dhe situatë kaotike mes strukturave qeverisëse dhe strukturave të Partisë Socialiste, Malaj tha se ky është një element i ri në fushatë.

“Unë besoj se është një element i ri në Partinë Socialiste që besimi i fushatës i është besuar dy figurave kryesore të Partisë Socialiste, kryetarit të partisë dhe kryeministrit, të cilët janë thuajse sëbashku në të gjitha takimet prezantuese. Mesazhi jo i qartë ndoshta vjen nga prezantimet individuale. Mesazhet e PS dhe mesazhet e qeverisë janë në përputhje të plotë edhe me platformën edhe me programin e së nesërmes”, tha Malaj.

*Ky material është pjesë përbërëse e Arkivës së Televizionit Klan për vitet 1998-2012